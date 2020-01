Stiri pe aceeasi tema

- Pe parcursul anului trecut, piața imobiliara din sudul țarii a avut parte de o evoluție diferita de la un județ la altul. Astfel, județele Dolj, Mehedinți și Valcea au inregistrat o ușoara scadere, intre 5-10%, a numarului de tranzacții. Singurul județ in care numarul tranzacțiilor in anul 2019 a fost…

- Polițiștii de investigare a criminalitații economice efectueaza, in aceasta dimineața, peste 100 de percheziții, in 25 de județe și in București, la persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de 2.000.0000 de euro prin infracțiuni de fals și de serviciu. Polițiștii de investigare a criminalitații…

- Conducatorul unui autotren nu a adaptat, azi noapte, viteza intr-o curba și a intrat intr-un imobil pe DN 17 Gura Humorului – Campulung Moldovenesc, in zona localitații Vama, județul Suceava. Evenimentul s-a soldat cu ranirea grava a șoferului autotrenului (conștient, fracturi) și cu avarii produse…

- Guvernul a decis in sedinta de ieri incetarea exercitarii, cu caracter temporar, a mai multor prefecti si subprefecti din tara. Printre cei a caror detasare in condițiile legii inceteaza se numara prefectul judetului Olt, Angela Nicola. De asemenea, a incetat incetarea detașarii prefectului județului…

- De Mos Nicolae, in Pitesti s-a deschis prima macelarie Angus, carnea de vaca cea mai cautata in intreaga lume. La inaugurare au fost prezenti Mustafa Korkmaz, general manager, Yildiz Entegre Romania, si Silviu Prigoana, cel care a facut si oficiile de gazda. Angus este cea mai populara rasa de vaci…

- Meteorologii au emis mai multe avertizari cod galben de ceata valabile in 7 judete din Transilvania, Banat, Oltenia și Crișana, in urmatoarele ore. Infotrafic anunța circulație ingreunata pe mai multe drumuri.Potrivit ANM, pana la ora 10.00, va fi ceata cu vizibilitate redusa, local sub 200…

- Peste 300 de porumbei campioni au fost prezenti la Targu Jiu in cadrul expozitiei organizata de Clubul „Constantin Brancusi”. Porumbeii campioni au fost rasplatiti cu diplome si cupe. Iubitorii de porumbei din Gorj, Dolj, Olt, Mehedinti, Valcea si A...

- Reprezentanții a zeci de cooperative ale producatorilor din Olt, Dolj, Gorj, Valcea, Mehedinți și Teleorman s-au intalnit luni dupa-amiaza, la Slatina, pentru a pune la cale un plan de bataie pentru eventualitatea in care viitorul guvern renunța la programele lansate de PSD, cum sunt cele de subvenționare…