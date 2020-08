Presedintele PMP, Eugen Tomac, este de parere ca motiunea de cenzura initiata de social-democrati nu va trece de votul Parlamentului.



"In timp ce toata Europa se concentreaza pe masuri de combatere a crizei generate de coronavirus, cu efectele asociate, in Romania discutam de motiunea de cenzura a PSD. Tara noastra se afla pe marginea prapastiei (atat economic, cat si din perspectiva crizei sanitare), iar PSD se pregateste sa ii dea un branci fatal", a scris Tomac, luni, pe pagina sa de Facebook.



In opinia sa, "sa depui motiune de cenzura intr-o situatie de urgenta este…