Eugen Tomac: Mi-ar părea rău să existe un "blat pufos" între PNL și PSD pentru anticipate. Refuz să cred Liderul PMP Eugen Tomac a afirmat, duminica, faptul ca i-ar parea rau ca între PSD și PNL sa existe un &"blat pufos&" pentru anticipate, liberalii sacrificând astfel alegerile în doua tururi, scrie Mediafax.



&"Ar fi un lucru foarte rușinos daca ar exista un asemenea blat, și nu ma refer la un blat politic și nici la un blat din acela pufos. Mi-ar parea rau sa se confirme un asemenea scenariu, ca exista un blat pufos între PNL și PSD. Pâna la aceasta ora, nu am motive sa cred ca acest lucru s-a întâmplat, dintr-un singur motiv: pentru ca Guvernul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

