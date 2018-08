Stiri pe aceeasi tema

- "Am avut anul trecut o tentativa, in aprilie. Nu vreau sa povestesc, pentru ca nu este cazul. Au venit patru straini in Romania, cazati la Athenee Palace, ma rog am scapat. Dar asta nu inseamna ca o sa imi iau paza. Da (au ajuns la mine- n.r.)", a declarat Liviu Dragnea, la Antena 3. Presedintele PSD…

- Deputatul Victor Ponta a sustinut, intr-o postare pe Facebook, ca, in Romania, "boala clientelismului si nepotismului" a ajuns la un nivel cronic, iar promovarile facute de liderul PSD, Liviu Dragnea, se bazeaza pe "niste criterii feudale si mafiote incompatibile cu un stat modern". "Presedintele PSD…

- Ponta spune ca problema oamenilor din conducerea tarii nu este originea lor, ci faptul ca au fost numiti pe aceste functii de conducere pe „criterii feudale si mafiote, incompatibile cu un stat modern”. Fostul premier mai spune ca singurul exemplu de lider politic care a promovat in conducere doar…

- Reacția Opoziției, dupa ce Toader a respins propunerile pentru șefia DNA: ”E complicat sa gasesti o Viorica Dancila, o marioneta perfecta”, a transmis, vineri, presedintele USR, Dan Barna. Și PNL il acuza pe ministrul Justiției ca Ministrul Justiției vrea sa subjuge Justiția din Romania si alege instabilitatea…

- Jurnalistul Rareș Bogdan lanseaza acuzații foarte grave la adresa PSD și a deputatului Valeriu Steriu, trecut de la PMP la PSD. Președintele PMP, Eugen Tomac, susține ca PSD a cumparat parlamentarii cu funcții, insa Rareș Bogdan susține ca au primit și funcții, dar și 50.000 de euro pentru a trece…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, spune ca de un an si jumatate Romania este ”tinuta in captivitate” pentru ca Liviu Dragnea are o agenda proprie si ”are de gand sa faca praf totul, poate-poate scapa”. Tomac afirma ca liderul PSD ar trebui sa inteleaga ca pentru el linia de final nu e in “20 20”, ci…

- Fostul premier Dacian Ciolos isi anunta, duminica, participarea la proteste, afirmand ca ” riscam sa devenim tara lui Dragnea”. ”Trebuie sa impiedicam adoptarea oricarei legislatii noi care afecteaza statul de drept si ordinea constitutionala”, spune Ciolos care precizeaza ca Guvernul Dancila trebuie…

- Președintele PNL Ludovic Orban a declarat ca are informații ca PSD va declanșa operațiunea de suspendare din funcție a președintelui Romaniei, Klaus Iohannis. Ca reacție, pe Facebook a aparut ideea unui protest in strada, in seara de 20 iunie, in fata Parlamentului. Organizatorii afirma ca…