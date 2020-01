Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PMP Eugen Tomac, a scris, joi, pe Facebook, ca cel mai slab politician de anul trecut a fost Viorica Dancila. Liderul PMP il considera pe Ludovic Orban "cel mai norocos politician" din 2019, deoarece a ajuns premier intr-un context "extrem de fragil", iar pe președintele Iohannis "cel mai…

- Reprezentanța Comisiei Europene în România a postat un mesaj ironic la adresa Vioricai Dancila, dupa ce liderul PSD a spus „aștia”, referindu-se la românii din strainatate, potrivit Mediafax.. Instituția a postat o imagine cu o pisica care citește un ziar și mesajul „Deci…

- Liderul PNL Tulcea, Ștefan Ilie, a scris pe Facebook ca trebuie sa existe dezbatere între candidații la președinție, la doar câteva ore dupa ce Klaus Iohannis a anunțat ca „nu poate exista nicio dezbatere cu un candidat al unui partid care a guvernat împotriva românilor”,…

- Dupa raportarea rezultatelor din 99,86% din secțiile de votare din Romania (8,521,271 din 8.683.688 voturi), iata rezultatele parțiale:36.66% Klaus Iohannis 23.83% Viorica Dancila 13.96% Dan Barna9.26% Mircea Diaconu5.66% Theodor Paleologu4.14% Kelemen Hunor2.72%…

- "Noi am facut campanie pentru presedintele Romaniei, am prezentat viziunea presedintelui, proiectul pentru Romania, solutiile pe care le are, am avut ca obiectiv sa obtinem un scor din primul tur de peste 40 la suta si sunt convins, dupa cum arata datele, ca ne-am atins acest obiectiv”, a declarat…

- „Luni va fi un vot pentru noul Guvern, pentru instalarea unui premier expert in plangeri penale – eu vreau sa ii mulțumesc de aici pentru plangerea penala de inalta tradare pe care mi-a facut-o pentru un parteneriat strategic cu o țara prietena. E un premier care parca joaca intr-o scena de comedie.…

- Președintele PMP, Eugen Tomac, a afirmat ca sondajul intern facut de USR in perspectiva alegerilor prezindențiale și aparut in presa reprezinta o manipulare ”in stil PSD”. Tomac susține ca Theodor Paleologu este singurul candidat aflat in creștere, in pofida faptului ca in sondajul USR ar figura sub…

- ​La scurt timp dupa ce Ludovic Orban a fost desemnat premier, de la Chișinau, vicepremierul Andrei Nastase i-a cerut sa nu-i uite pe românii de peste Prut. „Va rugam sa nu uitați niciodata de cei mai loiali și mai buni prieteni pe care-i aveți în stânga Prutului. Dorința…