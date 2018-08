'Modul cum conduce azi PSD tara ne obliga ca partid de opozitie sa privim cu luciditate spre perspectivele pe care le are tara si cred ca si la Cluj, dar si in toata tara va trebui sa participam activ la incercarea cel putin - asta este invitatia noastra- de a crea un pol politic anti PSD la nivel national. Nu vedem alta solutie, pentru ca singura formula prin care in mod real romanii pot vedea o noua alternativa este sa se creeze acest pol politic anti PSD, cel putin intr-o prima etapa format din partidele parlamentare care sunt in opozitie cu PSD', a afirmat Eugen Tomac.

