- Președintele PMP, europarlamentarul Eugen Tomac, a spus, sambata, intr-o declarație de presa, ca cei care incearca sa denegreze partidul nu vor reuși, facand referirre la fostul lider, Cristian Diaconescu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Un complet de judecata al Secției a III-a civila și pentru cauze cu minori și de familie de la Curtea de Apel București a decis, in data de 1 februarie 2023, respingerea inregistrarii in Registrul Partidelor Politice a lui Eugen Tomac in calitate de președinte al Partidului Mișcarea Populara (PMP).…

- Cristian Diaconescu susține ca este in continuare președinte al Partidului Mișcarea Populara. El susține ca o instanța a Curții de Apel București a casat o decizie a Tribunalului București de a recunoaște ultimul congres al PMP care l-a readus la conducerea partidului pe europarlamentarul Eugen Tomac…

- Scandalul pentru șefia PMP dintre europarlamentarul Eugen Tomac și fostul ministru al Justiției Cristian Dicoanescu a fost tranșat ieri de Curtea de Apel București. Pe 23 martie 2022, Eugen Tomac a organizat un congres in urma caruia Cristian Diaconescu a fost exclus din partid și automat debarcat și…

- Sindicatul Europol sustine ca ministrul de Interne, Lucian Bode, a cerut conducatorilor de unitati de Politie sa nu invite sindicatele la activitatile de bilant pe 2022, dand exemplu un raspuns primit de la Poliția Capitalei. In replica, Politia Capitalei a transmis ca evaluarile se fac in mai multe…

- Presedintele american Joe Biden acuza opozitia republicana de faptul ca vrea ”haosul” financiar si economic, deoarece aceasta ”ameninta”, o acuza el, sa provoace o intrare in incapacitate de plata (default) a Americii, un lucru fara precedent, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Guvernul Romaniei ar trebui sa ia in calcul sesizarea Curtii de Justitie a UE in dosarul Schengen, declara la RFI eurodeputatul Eugen Tomac. Presedintele PMP crede ca Romania nu are nici o sansa sa intre in zona europeana de libera circulatie in 2023. „Sansa noastra a fost ratata pe 8 decembrie. Nu…

- Premierul Ungariei susține ca 3 milioane de alegatori ar fi fost cumparați cu 3 miliarde de dolari din surse din afara țarii. Cu toate acestea, Orban avertizeaza ca „interferența straina” nu va schimba prea curand puterea de la Budapesta.In timp ce președintele Volodimir Zelenski s-a intalnit cu președintele…