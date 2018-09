Eugen Tomac: Guvernul stă şi chefuieşte la mare în plină apocalipsă a pestei porcine Presedintele Partidului Miscarea Populara (PMP), Eugen Tomac, sustine ca Guvernul trateaza cu "dispret" temele serioase cu care se confrunta societatea, iar in plin scandal al pestei porcine membrii Executivului "chefuiesc" la Neptun. "Ne aflam intr-o perioada in care, din punct de vedere politic, avem un Guvern care trateaza cu un dispret nemaiintalnit in viata politica temele serioase cu care confrunta societatea. Ne aflam intr-o apocalipsa a pestei porcine si acest Guvern in loc sa se indrepte cu maxima atentie catre o problema care framanta toata societatea sta si chefuieste de cateva zile… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

