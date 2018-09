Stiri pe aceeasi tema

- Peste doar cateva ore, in Camera Deputatilor urmeaza sa inceapa dezbaterea motiunii simple depuse de liberali la adresa ministurlui de Interne, Carmen Dan, urmare a violentelor de la mitingul din 10 august, din Piata Victoriei. Demersul initiat de 66 de deputati si intitulat “Bastoanele PSD peste obrazul…

- Camera Deputaților dezbate, marți, de la ora 16.00, moțiunea simpla cu titlul „Bastoanele PSD peste obrazul democrației romanești”, prin care 67 de deputați din opoziție solicita demisia ministrului de Interne, Carmen Dan, pentru intervenția Jandarmeriei la protestele din 10 august.Potrivit…

- Vicepreședintele Comisiei de aparare din Camera Deputaților, Ovidiu Raețchi (PNL), i-a cerut, marți, ministrului de Interne, Carmen Dan, sa puna la dispoziția parlamentarilor raportul asupra protestelor din 10 august, in caz contrar fiind vorba despre blocarea deliberata a controlului parlamentar.”Deși…

- Vicepresedintele Comisiei de aparare din Camera Deputatilor, Ovidiu Raetchi (PNL), i-a cerut, marti, ministrului de Interne, Carmen Dan, sa puna la dispozitia parlamentarilor raportul asupra protestelor din 10 august, in caz contrar fiind vorba despre blocarea deliberata a controlului parlamentar.

- Ministrul de Interne, Carmen Dan și deputatul PMP, Robert Turcescu, au avut o serie de contre in Comisia de Apaarea din Camera Deputaților, din cauza violențelor din 10 august.Iata dialogul dintre cei doi: Carmen Dan: In ceea ce privește situația jandarmeriței batute in Piața Victoriei,…

- Comisia pentru aparare din Camera Deputatilor se va reuni luni, la ora 10.00, intr-o sedinta in care urmeaza sa fie discutate procedurile pentru audierea ministrului de Interne, Carmen Dan, a sefului Jandarmieriei, Sebastian Cucos, a prefectului Capitalei, Speranta Cliseru, dar si a altor persoane…

- Comisia pentru aparare din Camera Deputatilor se va reuni marți, la ora 10.00, intr-o sedinta in care urmeaza sa fie discutate procedurile pentru audierea ministrului de Interne, Carmen Dan, a sefului Jandarmieriei, Sebastian Cucos, a prefectului Capitalei, Speranta Cliseru, dar si a altor persoane…

- Vicepresedintele Comisiei de Aparare din Camera Deputatilor, Ovidiu Raetchi (PNL), a cerut, joi, audierea ministrului de Interne, Carmen Dan, si a sefilor Jandarmeriei in Comisie, el acuzand folosirea disproportionata a fortei de catre jandarmi la protestul de joi seara, din Piata Victoriei.