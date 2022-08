Europarlamentarul Eugen Tomac (PMP) i-a transmis o scrisoare deschisa prim-ministrului Nicolae Ciuca, prin care ii cere sa interzica de urgența acordarea vizelor pentru cetațenii ruși pe teritoriul Romaniei și sa ia masuri pentru interzicerea totala a prezenței turiștilor rusi in UE. „Domnule Prim-ministru, Cat timp agresiunea nejustificata a Rusiei in Ucraina nu inceteaza, iar consecințele acestui razboi sunt resimțite de fiecare roman, este inacceptabil ca cetațenii ruși sa continue sa primeasca vize turistice in Romania sau pe teritoriul Uniunii Europene, ca in timpurile de pace. Va solicitam…