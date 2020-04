Eugen Tomac: Există premise să avem în luna septembrie alegerile locale Presedintele PMP, Eugen Tomac, declara ca "exista premise" ca alegerile locale sa aiba loc in luna septembrie, iar cele parlamentare in decembrie.



"Daca vom incheia situatia aceasta (criza generata de pandemia cu noul coronavirus - n.r.) pe 15 mai, asa cum recomanda si UE, si apoi vom incepe sa relaxam masurile, probabil ca se intrunesc conditiile pentru ca alegerile locale sa se desfasoare in luna septembrie, iar cele parlamentare la inceputul lunii decembrie. Deci, exista premise sa avem in luna septembrie alegerile locale si in decembrie alegerile parlamentare", a precizat, pentru… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

