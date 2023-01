Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Uniunii Europene a constatat deficiente ”grave” in ceea ce priveste aplicarea de catre Regatul Tarilor de Jos a acquis-ului Schengen in domeniul politicii comune a vizelor, precum si deficiente in domeniul returnarii, si face recomandari pentru remedierea acestora, in decizii separate adoptate…

- Consiliul Uniunii Europene trage un semnal de alarma și arata ca Olanda nu respecta regulamentul Schengen. Documentele au fost publicat de catre europarlamentarul Eugen Tomac, cel care arata faptul ca Olanda are mari probleme de ordin intern, dar in același timp da lecții Romaniei și Bulgariei.…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat vineri, 16 decembrie, ca Romania trebuie sa-si continue demersurile pentru aderarea la Schengen si ca nu trebuie sa cedeze „santajului nerusinat al Austriei”, informeaza Agerpres.Kelemen Hunor a catalogat decizia Austriei de a bloca aderarea Romaniei drept…

- Liderul PMP, europarlamentarul Eugen Tomac a solicitat marti Comisiei Europene sa se indrepte impotriva Consiliului UE la Curtea de Justitie a Uniunii Europene, in urma votului negativ privind aderarea la Schengen. Veto-ul Austriei trebuie anulat la Curtea de Justitie a Uniunii Europene, a transmis…

- Președintele PMP, europarlamentarul Eugen Tomac, a transmis marți, 13 decembrie, intr-o postare pe Facebook, ca „veto-ul Austriei trebuie anulat la Curtea de Justiție a Uniunii Europene”. In acest sens, el a cerut oficial ca instituția condusa de Ursula von der Leyen sa atace in justiție decizia Consiliului…

- Ministrul de interne al Cehiei, Vik Rakusan, a carui tara detine presedintia Consiliului UE, a declarat, joi seara, intr-o conferința de presa ca țara sa va continua sa lupte pentru aderarea Romaniei si Bulgariei la Schengen pana in ultima zi a mandatului sau, potrivit News . Mai mult acesta a precizat…

- Austria și-a menținut pana la capat opoziția fața de intrarea Romaniei in Schengen și a votat, joi, impotriva aderarii țarii noastre la spațiul de libera circulație, transmite Antena 3 CNN. Au fost inregistrate 25 de voturi in favoarea Romaniei și doua voturi impotriva, din partea Austriei și Olandei.Negocierile…

- ​Un al doilea raport de evaluare Schengen in cazul Romaniei, misiune la care a participat și Olanda de aceasta data, constata ca țara noastra i​ndeplinește, in continuare, toate condițiile necesare pentru aplicarea in integralitate a acquis-ului Schengen. Misiunea de evaluare s-a derulat pe 17 noeimbrie,…