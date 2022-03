Stiri pe aceeasi tema

Presedintele Volodimir Zelenski a declarat duminica ca Israelul face multe eforturi pentru a organiza discutii de pace la nivel inalt intre Ucraina si Rusia si a sugerat ca acestea ar putea avea loc la Ierusalim, informeaza Reuters.

Președintele rus Vladimir Putin și-a bagat, joi dupa-amiaza, miniștrii in ședința. Videoconferința vine dupa negocierile de pace purate de dimineața din Antalya, intre miniștrii de externe din Ucraina și Rusia, negocieri care nu au dus la nici un rezultat satisfacator.

Presedintele rus Vladimir Putin a trimis pana in prezent in Ucraina aproape 100% din cei peste 150.000 de soldati pe care i-a mobilizat in afara tarii inainte de invazie, a declarat un inalt oficial american al Apararii, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.

Eugen Tomac, președintele PMP, a declarat, pe pagina sa de Facebook, faptul ca Rusia "s-a transformat peste noapte intr-un mare Gulag". De asemenea, europarlamentarul de origine ucraineana susține ca Vladimir Putin nu ar fi luat in calcul eșecul acestei "operațiuni militare speciale".

Meta a confirmat vineri decizia guvernului rus de a bloca accesul la Facebook in Rusia si a deplans faptul ca ''milioane de rusi obisnuiti vor fi in curand privati de informatii de incredere'', a afirmat Nick Clegg, presedinte pentru afaceri globale al grupului american, relateaza AFP.

Aproape 7.000 de oameni de stiinta, matematicieni si universitari rusi au adresat joi o scrisoare deschisa presedintelui rus, Vladimir Putin, pentru a protesta in mod "ferm" impotriva razboiului in Ucraina, potrivit AFP.

Forul european de handbal (EHF) a remis, luni, o declaratie oficiala privind interdictia de disputare a mai multor partide programate in aceasta saptamana ale echipelor nationale sau de club provenind din Rusia si Belarus, conform news.ro.

Preasfințitul Parinte Macarie a transmis, in contextul conflictului actual dintre Rusia și Ucraina, un apel la rugaciune pentru pacea lumii. „Va indemn, așadar, sa inmulțim rugaciunea și trezvia, mai ales acum in pragul Postului Mare și sa ne rugam pentru pacea lumii", a subliniat Episcopul Europei…