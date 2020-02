Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PRO Romania, Victor Ponta, a anunțat ca partidul sau nu va vota un alt Guvern liberal „cu Orban sau fara Orban" in Parlament. Ponta a adaugat ca e nevoie de un guvern format din profesioniști. „Nu va trece un alt Guvern. Nu vom vota un alt guvern, cu Orban sau fara Orban. E nevoie…

- Victor Ponta a afirmat ca presedintele Klaus Iohannis ar trebui sa desemneze un premier care "sa-si faca o echipa nepolitica, sa puna niste oameni care chiar sa guverneze". "Iohannis a sus ca, dupa consultari va nominaliza un om. Noi l-am propus pe Remus Pricopie, dar daca președintele vine…

- "Acest circ absurd cu Bufonul Orban trebuie sa inceteze imediat! Romania are nevoie imediat de un Guvern profesionist- care sa ia imediat masuri in interesul romanilor ( nu al PNL)!", a scris Ponta pe Facebook. Si Marcel Ciolacu a reactionat dupa ce CCR a admis sesizarea PSD, afirmand ca…

- UDMR nu va constitui o majoritate in jurul candidatul PSD la functia de premier si nici nu va propune un prim-ministru, spune presedintele formatiunii, Kelemen Hunor, potrivit news.ro.El s-a referit la Ludovic Orban, propus pentru aceasta functie de catre PNL. "Daca el a avut 261 de voturi…

- Sarmiza Andronic a analizat, la Antena 3, modul in care evolueaza relația dintre președintele Klaus Iohannis și președintele PNL, Ludovic Orban. Demis din funcția de premier, in urma unei moțiuni de cenzura, Orban are prima șansa sa fie redesemnat prim-ministru. Totul pentru ca Romania sa ajunga…

- Presedintele Klaus Iohannis a depus juramantul de investire in functie pentru cel de-al doilea mandat, in plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului. ”Preiau azi cu multe emoții al doilea mandat de președinte al Romaniei. Profund onorat de increderea care mi-a fost acordata,…

- Radu Tudor considera ca vin vremuri interesante in politica romaneasca, odata ce varianta alegerilor anticipate este susținuta atat de Ludovic Orban cat și de Klaus Iohannis. Realizatorul Antena 3 spune ca...

- Oficial, Ludovic Orban este președinte al PNL și prim-ministru. Neoficial, ni se demonstreaza ca adevaratul șef este Klaus Iohannis, cel care a preluat fraiele in mod abrupt.Citește și: Liviu Dragnea, prima postare pe Facebook, dupa incarcerare: Romania, de dragul tau am sacrificat tot…