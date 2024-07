Stiri pe aceeasi tema

- O delegație a Partidului Umanist Social Liberal (PUSL), condusa de Grațiela Gavrilescu, președintele Biroului Executiv al PUSL și deputat de Prahova, a participat astazi la consultarile de la Palatul Victoria cu premierul Marcel Ciolacu, privind organizar

- Liderii celor doua partide aflate la guvernare, PSD și PNL, se vor intalni, astazi, 19 iunie, intr-o ședința de coaliție in care sa decida data in care se vor desfașura alegerile pentru funcția de președinte al Romaniei, a anunțat, in fața ziariștilor, Nicolae Ciuca, președintele PNL și al Senatului.…

- Marcel Ciolacu a venit cu clarificari vis-a-vis de subiectul alegerilor prezidențiale. Liderul PSD a declarat, in cadrul Consiliului Național al PSD, ca alegerile vor avea loc in septembrie. Mai mult, premierul e de parere ca, dupa 2 președinți de dreapta, acum social-democrații au culoar pentru alegerile…

- Prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan a afirmat ca, in cazul in care liberalii nu merg cu candidatura comuna cu PSD, atunci „candidatul PNL va castiga alegerile prezidentiale” si „se va pune in spatele lui intreaga dreapta romaneasca”. „Candidatul PNL va castiga alegerile prezidentiale. Se va pune…

- PNL va avea propriul candidat la alegerile prezidentiale, a subliniat, miercuri, presedintele partidului, Nicolae Ciuca, care a mentionat ca aceasta abordare nu se va schimba. „PNL va avea propriul candidat la alegerile prezidentiale si toate aceste scenarii, cum este normal in viata politica si in…

- Susținerea unui candidat comun al PSD-PNL la alegerile prezidențiale depinde rezultatele alegerilor din 9 iunie, precum și de intrarea in cursa a lui Mircea Geoana, spun analiștii consultați de „Adevarul”.

- Prim-vicepresedintele PNL, Rares Bogdan, a declarat marti, 7 mai, ca alegerile prezidentiale raman batute in cuie pentru 15 si 29 septembrie, asa cum s-a stabilit in coalitie. Afirmațiile au venit dupa ce purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, care nu participa la ședințele coaliției, a transmis…

- Extrema dreapta franceza promite din nou ca va interzice valul islamic pe strada, daca va caștiga alegerile. O promisiune facuta și de Marine Le Pen și care a costat-o scump la alegerile prezidentiale din 2022, cand a pierdut in fața lui Emmanuel Macron.