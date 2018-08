Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Partidului Miscarea Populara (PMP), Eugen Tomac, a declarat miercuri ca liderul PSD, Liviu Dragnea, care sustine ca s-a incercat asasinarea lui, "a pierdut contactul cu realitatea". "Liviu Dragnea se crede Ceausescu. Asa cum pe Ceausescu au vrut sa il indeparteze 'agenturili…

- Traian Berbeceanu, fost șef al BCCO Alba, a postat un text ironic la adresa afirmațiilor facute de Liviu Dragnea cu privire la o așa-zisa tentativa de asasinat. Primul punct remarcat de Berbeceanu ține de hotelul de cinci stele din centrul Capitalei unde, potrivit celor spuse de Liviu Dragnea, s-ar…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat marti ca, anul trecut, asupra sa a avut loc o tentativa de asasinare.Intrebat la Antena 3 daca se doreste sa fie omorat, daca este amenintat cu moartea si daca are informatii ca s ar pune la cale asasinarea sa, Dragnea a declarat: Am avut anul trecut o tentativa,…

- Juecatorul Cristi Danilet, fost membru CSM, reactioneaza la declaratiile lui Liviu Dragnea, dupa ce liderul PSD a sustinut ca a fost tinta unei tentative de asasinat. Magistratul nu da nume, pentru a nu putea fi tinta unei actiuni disciplinare."Azi am aflat ca Romania e țara tentativelor.…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat marti ca, anul trecut, asupra sa a avut loc o tentativa de asasinare. Intrebat la Antena 3 daca se doreste sa fie omorat, daca este amenintat cu moartea si daca are informatii ca s-ar pune la cale asasinarea sa, Dragnea a declarat: "Am avut anul…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, marti seara, ca un om celebru din lume a trimis patru asasini în România pentru a-l lichida. ”Am avut anul trecut o tentativa, în aprilie. Nu vreau sa povestesc, pentru ca nu este cazul. Au venit…

- "Am avut anul trecut o tentativa, in aprilie. Nu vreau sa povestesc, pentru ca nu este cazul. Au venit patru straini in Romania, cazati la Athenee Palace, ma rog am scapat. Dar asta nu inseamna ca o sa imi iau paza. Da (au ajuns la mine- n.r.)", a declarat Liviu Dragnea, la Antena 3. Presedintele PSD…

- Deputatul Victor Ponta a sustinut, intr-o postare pe Facebook, ca, in Romania, "boala clientelismului si nepotismului" a ajuns la un nivel cronic, iar promovarile facute de liderul PSD, Liviu Dragnea, se bazeaza pe "niste criterii feudale si mafiote incompatibile cu un stat modern". "Presedintele PSD…