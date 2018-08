Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, a declarat marti, ca deși economia scartaie din toaie incheieturile si Romania "zace", in curtea Puterii este veselie, iar PSD-ALDE "a intins o hora de se aude in toata Europa", in contextul bilanțului la șase luni prezentat luni de premierul Viorica ...

- Boeing va livra doua noi aeronave Air Force One, pana in 2024, dupa ce Boeing Co. a primit un contract de 3,9 miliarde de dolari, in acest sens. Va construi doua aeronave 747-8, care vor fi folosite ca Air Force One de catre presedintele american si care sa fie livrate pana in decembrie 2024. Pentagonul…

- CFR Calatori nu va avea vagoane suficiente in vara aceasta pentru a satisface nevoia de trafic, mai ales pentru litoral, in conditiile in care din 1.200 de vagoane pe care le are in inventar, 400 sunt oprite din cauze tehnice, a declarat ministrul Transporturilor, Lucian Sova, intr-un interviu acordat…

- Lucrarile de reabilitare a podului de la Maracineni, in fapt termenul la care acestea vor fi finalizate, constituie obiectul unei noi intrebari adresate de catre deputatul liberal de Buzau Cristinel Romanescu ministrului Transporturilor, Lucian Sova. ,,Obiectiv strategic, podul de la Maracineni, pe…

- Deputatii USR Catalin Drula si Ionut Mosteanu au anuntat, luni, initierea unei motiuni simple pentru demiterea ministrului Transporturilor, Lucian Sova. "In ultima sedinta a Comisiei de...

- Ludovic Orban, despre mitingul PSD: MITING DE INTIMIDARE! Este limpede pentru orice om cu bun simț!, a scris liderul liberalilor, sambata, despre manifestația care urmeaza sa aiba loc incepand cu ora 20.00 in Piața Victoriei. Nu va lasați impresionați de mulțimea adunata cu arcanul și pe care comunistoizii…

- Cele doua noi aeronave care au intrat vineri in flota TAROM – “Mihai Viteazul” si ”Alexandru Ioan Cuza” – vor incepe de luni operarea comerciala si avem asteptari din partea companiei in a deschide rute transatlantice, a declarat ministrul Transporturilor, Lucian Sova, la ceremonia de primire a aeronavelor…

- Presedintele executiv al PMP, Eugen Tomac, a scris, luni, pe Facebook, ca la Chisinau ”a castigat ratiunea, deci exista sanse pentru un viitor comun”, apreciind insa victoria lui Andrei Nastase fiind incurajatoare, dar nu suficienta, in contextul alegerilor parlamentare din toamna.