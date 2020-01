"E o decizie pe care o poate lua doar domnia sa, dar vom avea un candidat puternic. Președintele Basescu oricand poate oferi surpriza pe scena politica. Sa nu ignore nimeni mesajul lui cand a spus: eu nu mi-am incheiat un mandat caștigat in primul tur in 2004. Deci oricand poate oferi o surpriza”, a afirmat Tomac.

Candidatura lui Traian Basescu depinde de modul in care vor fi organinzate alegerile locale, in unul sau doua tururi. In plus, candidatura acestuia este folosite de PMP ca instrument de negociere politica cu PNL.

Traian Basescu a fost primar al Capitalei in mandatul…