Stiri pe aceeasi tema

- Realizatorul Antena 3 Radu Tudor se declara șocat de afirmațiile europarlamentarului ALDE, Renate Weber, cu privire la parteneriatul strategic Romania-SUA. Weber susține intr-un intr-un interviu pentru Q Magazine ca parteneriatul strategic pe care Romania il are cu SUA nu ne ajuta foarte mult. Ea…

- Europarlamentarul Norica Nicolai a precizat ca imaginile cu jandarmii care lovesc oameni cu mainile ridicate au fost trucate. Afirmația europarlamentarului ALDE a fost facuta la Gorj și redata de Adevarul.ro. Europarlamentarul Norica Nicolai a precizat ca imaginile cu jandarmii care lovesc oameni cu…

- Reacția PNL, dupa revocarea șefei DNA. Liderul PNL Ludovic Orban a declarat, luni, ca președintele Klaus Iohannis a ales interesul Romaniei, in fața celui personal, și a menționat ca exista riscul tulburarilor sociale și apariția unei scindari in societate, daca aceasta situație se prelungea. ”Suntem…

- Vicepresedintele PNL, Virgil Guran, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, la Targoviste, ca liderul liberal Ludovic Orban este contestat de unele ''voci'' in partid, dar are sustinerea majoritatii celor din conducerea PNL.Guran a afirmat ca Orban va ramane in functie pana la finalul…

- Modificarile facute la Codul Penal de Comisia Iordache au ajuns pana peste hotare. Presa internationala comenteaza deja impactul pe care schimbarile aduse definitiei abuzului in serviciu il vor avea asupra sentintei prin care Liviu Dragnea a fost condamnat la peste 3 ani de detentie in dosarul angajarilor…

- ''Cu siguranta. Am indemnat membri de partid, simpatizantii PNL, sa fie prezenti la toate manifestatiile publice pasnice, civilizate, care se organizeaza in sustinerea motiunii de cenzura, care se organizeaza pentru a impiedica Guvernul sa adopte o noua Ordonanta 13, care se organizeaza in apararea…

- Romania este cea mai expusa tara din Uniunea Europeana la o intrerupere masiva pe termen lung a aprovizionarii cu gaze naturale prin Ucraina iar noi nu am scos o silaba despre cum vom fi afectati dupa constructia Nord Stream 2.

- Fostul sef al statului, Traian Basescu a criticat-o, luni, pe Gabriela Firea, primar general al Capitalei, pe care a numit-o "Toapa de Voluntari", afirmand ca a mers pe Arena Nationala pentru ca a vrut sa ii flure gloria Simonei Halep si ca merita sa fie huiduita. "Arena Nationala! Infasurata…