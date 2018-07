Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, a sustinut miercuri, in contextul adoptarii de Parlament al proiectului de lege privind modificarea Codului penal, ca Romania, in loc sa se alinieze statelor dezvoltate europene, da exemplu de nesimtire, singurul plan al Guvernului fiind protejarea lui Liviu Dragnea."Nicio…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, spune ca de un an si jumatate Romania este ”tinuta in captivitate” pentru ca Liviu Dragnea are o agenda proprie si ”are de gand sa faca praf totul, poate-poate scapa”. Tomac afirma ca liderul PSD ar trebui sa inteleaga ca pentru el linia de final nu e in “20 20”, ci…

- Traian Basescu a primit titlul de presedinte de onoare al PMP, la congresul extraordinar, inainte de a fi ales un alt lider in fruntea formatiunii, scrie Agerpres . Presedintele executiv Eugen Tomac l-a rugat pe Basescu, la congres, sa accepte din partea echipei PMP, „din partea inimilor tuturor”,…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat ca va preda, sambata, stafeta la conducerea partidului, cand va avea loc Congresul formatiunii, la Parlament. In cursa pentru sefia PMP s-a inscris un singur candidat, actualul presedinte executiv Eugen Tomac. "Maine vom avea un congres in…

- Koo Bon-Moo, presedintele celui de-al patrulea cel mai mare conglomerat sud-coreean, LG, a murit. Acesta avea 73 de ani si a transformat un producator local de electrocasnice intr-o putere globala pe piata de tehnologie in doua decenii. Koo a murit duminica, acesta optand sa nu fie resuscitat dupa o…

- Cu ani in urma, Curtea Constituționala a Romaniei a avut de rezolvat o problema dificila. Cine reprezinta Romania la Consiliul European: Președintele sau Premierul. In primul caz, Uniunea Europeana este definita preponderent ca o problema de politica externa. In al doilea caz, din potriva, Uniunea…

- Presedintele executiv al PMP Eugen Tomac spune ca premierul Viorica Dancila trebuie sa demisioneze din functie, afirmand ca „aceasta mediocritate politica” nu ar fi trebuit numita in aceasta functie. Tomac a adaugat ca PMP va sustine motiunea de cenzura impotriva guvernului Dancila, intrucat PSD a aruncat…

- Klaus Iohannis, in discuții cu tinerii din Bacau: ”Recunosc, cu clasa m-am descurcat; Cu președinția, ramane sa vedem ce se spune dupa”, le-a marturisit președintele Iohannis celor din sala. Șeful statului a susținut, joi, o alocuțiune in cadrul dezbaterii naționale „Viziunea tinerilor pentru viitorul…