- Coalitia de guvernare a decis, in ședința de ieri, lansarea unui nou pachet de masuri sociale si economice „Sprijin pentru Romania”, in valoare de 1,1 miliarde euro. Potrivit unei postari de pe pagina de Facebook a Guvernului, este vorba despre: amanarea pentru 9 luni a ratelor la banci pentru cetatenii…

- Romania va participa pe 5 mai, la Sofia, la primul grup de lucru regional, parte din Platforma Energetica a Uniunii Europene de achizitii in comun a gazelor naturale, in cadrul caruia se va discuta despre solutiile pentru securitatea in aprovizionarea cu energie, a anuntat, luni, ministrul Energiei,…

- „In marja reuniunii Consiliului Energie de la Bruxelles, de astazi, am avut o intrevedere de lucru cu Ditte Juul Jørgensen, directorul general al DG ENER din cadrul Comisiei Europene. Am discutat despre proiecte concrete de infrastructura energetica, perspectivele de operationalizare a exploatarii gazelor…

- ”Depozitele sunt pline”, insa alte 9 milioane de doze de vaccin anti-COVID urmeaza sa fie livrate Romaniei in aprilie, mai si iunie, a declarat joi ministrul sanatații, Alexandru Rafila, citat de Agerpres . Medicul a spus ca autoritațile nu pot sa amane livrarea. „Depozitele sunt pline si din pacate…

- Eurodeputatul Victor Negrescu a solicitat sprijinul Comisiei Europene pentru suspendarea sau modificarea contractelor pentru achiziția de vaccinuri realizate de catre fostul guvern, in contextul in care dozele nu sunt folosite, iar cheltuielile aferente, de milioane de euro, sunt suportate de la…

- Fostul premier Florin Cițu a gasit scuza pentru achizițiile de miliarde facute in pandemie, de guvernul condus de el, pentru milioane de doze de vaccin pe care țara noastra le platește degeaba. Cițu da vina pe președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pe care propune sa „o anchetam, sa vedem…

- Zelenski a declarat in interviul oferit, ieri, presei ruse, ca iși dorește sa semneze un acord cu Romania pentru protejarea limbii romane in statul vecin, in semn de respect fața de minoritatea romana. Este pentru prima data cand Ucraina vine cu o asemenea abordare, in condițiile in care romanii constituie…

- La Partidul Mișcarea Populara e suparare mare. Ca fostul președinte, Cristian Diaconescu inca se da, deși nu mai e, conducator al partidului. Intr-o postare pe pagina oficiala de Facebook, noua conducere a PMP anunța ca va depune plangere penala impotriva lui Cristian Diaconescu pentru fals in declarații.…