Stiri pe aceeasi tema

- Acuzațiile curg fluviu la adresa consilierului premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, dupa declarațiile privind modificarea legii offshore. Președintele PMP, Eugen Tomac, susține ca Darius Valcov și cei din PSD se pot face vinovați de tradare naționala pentru felul in care au vandut Romania.Citește…

- Consilierul premierului, Darius Valcov, a insinuat, pe Facebook, ca presedintele Klaus Iohannis ar fi avut o intelegere cu directorul general al OMV, Rainer Seele, pe Legea offshore, in luna ianuarie seful statului a discutat cu acesta "in privat", iar in august Iohannis a respins actul normativ.

- "Se va implementa usor, nu este o chestiune complicata, este, de fapt, un proiect de lege pentru modificarea si completarea Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Noi am avut doua interventii pe aceasta lege, in 2016, daca tin minte cred ca in decembrie, daca nu gresesc, am reparat…

- Daca ai incheiat anul 2017 cu datorii la stat ai putea scapa definitiv de ele. Cel puțin asta anunța Ministerul Finanțelor, care a decis sa ia in calcul o amnistie fiscala. Informația a fost confirmata chiar de consilierul premierului, Darius Valcov. Potrivit lui Valcov, aceasta masura este necesara…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri seara la Antena 3 ca in aceasta vara va lucra cu premierul Viorica Dancila, cu ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, si cu alti colegi pentru realizarea unei noi legi a pensiilor care sa “indrepte o uriasa nedreptate care exista in Romania de ani…

- "In aceasta vara voi lucra cu doamna Olguta Vasilescu, cu doamna prim-ministru si cu alti colegi si in toamna vreau sa intram in forta cu legea pensiilor. O vom face. Este o lege extrem de mult asteptata, este o lege nu usoara, dar este o alta masura pe care trebuie sa o luam ca sa indreptam o uriasa…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost intrebat din nou miercuri despre acuzatiile potrivit carora modificarile Codului penal au fost facute pentru el, afirmand ca s-a saturat de asemenea “petarde aruncate de uniii si de altii”. Liderul PSD afirma ca decizia ca el sa fie “anihilat” este luata deja…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri, ca „framantarea mult mai mare” decat Codul penal este pentru el adoptarea legii offshore-ului, susținand ca interesul este ca nu toata cantitatea de gaze etrase din Marea Neagra sa plece din Romania. El a adaugat ca trebuie gasit un echilibru intre interesul…