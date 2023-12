Eugen Tomac: Anunţul festivist al premierului Ciolacu trebuie privit cu multă rezervă Europarlamentarul Eugen Tomac iși exprima rezerve fața de declarația premierului Marcel Ciolacu privind „flexibilizarea” poziției Austriei in legatura cu Spațiul Schengen. Tomac considera ca trebuie abordata cu precauție afirmația, adaugand ca Austria nu aduce nicio favoare Romaniei prin modificarea poziției și renunțarea la condițiile considerate absurde. El susține ca Romania are dreptul sa faca parte din Schengen și ar trebui tratata ca un stat membru al Uniunii Europene, fara discriminare și umilire nejustificata. ”Anuntul festivist al premierului Ciolacu trebuie privit cu multa rezerva. Premierul… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

