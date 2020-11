Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Partidului Miscarea Populara, Eugen Tomac, cere Guvernului sa analizeze cu maxima seriozitate problema inchiderii pietelor si sa protejeze antreprenorii romani, potrivit Agerpres."Chestiunea legata de piete o vom discuta cu primul ministru pentru ca o consider extrem de sensibila…

- Criza economica provocata de pandemia de COVID-19 va fi mult mai severa decât recesiunea din 2007-2009 întrucât nicio țara nu este suficient de puternica ​pentru a salva economia globala, scrie Business Insider.Povestea Marii Recesiuni suna în felul urmator: Statele Unite…

- Motorul Europei, turat la maximum dupa pandemie. Cea mai mare economie de pe continent iși revine din criza in ”V”, mai rapid decat se anticipa Guvernul german prognozeaza ca economia isi va reveni rapid de pe urma socului coronavirusului, a declarat marti ministrul Economiei, Peter Altmaier,…

- Guvernul PNL a reușit ”performanța” de a ne duce la marginea prapastiei. Ne aflam in fața unui dezastru economic și fiscal-bugetar cu deficite uriașe in care singura competiție este intre declinul trimestrial oferit romanilor de guvernanți. Ei ne-au promis o Romaniei normala, avem o țara in criza, in…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, sustine ca Partidul Social Democrat (PSD) a depus motiunea de cenzura impotriva Guvernului intr-un moment in care criza din sanatate nu s-a rezolvat, iar criza economica s-ar putea sa mai continue si a decis astfel "sa arunce tara in aer". "Suntem inca in stare…

- Cea mai mare economie a Europei anunța o contracție istorica de 9,7% din cauza pandemiei, dublu fața de scaderea generata de criza financiara din 2009 Economia germana, motorul Europei, a inregistrat in trimestrul al doilea o contractie record de 9,7%, ca urmare a colapsului cheltuielilor de consum,…

- Presedintia Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) a propus luni guvernului din Belarus o mediere care sa stabileasca un "dialog deschis si constructiv", potrivit unui comunicat al organizatiei internationale cu sediul la Geneva, citat marti de AFP. "O oferta oficiala a unei vizite…