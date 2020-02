Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Miscarea Populara va merge pe cont propriu la alegerile locale si parlamentare și nu va fuziona cu PNL, transmite liderul Eugen Tomac, care il ataca dur pe Moise Guran, membru USR. ”Guran ataca prin dezinformare, așa cum o facea și la Europa FM. Fostul jurnalist crede ca, odata intrat in politica,…

- Dan Barna a fost intrebat duminica, la Digi 24, cand va fi ales candidatul Aliantei USR-Plus la Primaria Capitalei, dintre Nicusor Dan si Vlad Voiculescu. “In aceste doua, trei saptamani noi speram sa clarificam, nu doar in Bucuresti, ci si peste tot in tara candidatii comuni ai Aliantei astfel incat…

- Vlad Voiculescu și-a lansat, vineri, candidatura pentru Primaria Capitalei, fiind susținut de Dacian Cioloș și PLUS. ”Aceasta administrație conduce orașul pe contrasens. Acolo unde este nevoie de investiții serioase se ofera vouchere. Acolo unde este nevoie de servicii sanitare de calitate…

- Proiectul fostului ministru pentru Capitala se numeste ”Bucuresti, capitala oamenilor buni” si se bazeaza pe patru principii esentiale: curatenie, calitate, control si colaborare.”Orice plan serios pentru dezvoltarea unui oras incepe si se termina cu oamenii. (...) Peste cinci luni putem…

- Eugen Tomac a anunțat ca PMP va avea propriul candidat la alegerile pentru Primaria Capitalei. El susține ca partidul are cel puțin trei candidați mai buni decât cei anunțați de USR și PLUS, în timp ce liberalii nu și-au anunțat poziția, deși au obținut cel mai mare numar de voturi la ultimul…

- Dacian Ciolos a declarat sambata, dupa realegerea sa in functia de presedinte al PLUS, ca partidul sau sustine in continuare candidatura lui Vlad Voiculescu la Primaria Capitalei, informeaza Agerpres."Suntem convinsi ca avem o sansa mare sa castigam alegerile locale la Primaria Capitalei si suntem gata…

- "Am mai discutat si despre alegerile locale, foarte important subiect: necesitatea de a avea un candidat comun la Bucuresti, au fost abordate si diversele scenarii: alegeri primare, sondaje, instrumentele de care dispunem pentru a avea capacitatea sa ajungem la un candidat comun impotriva doamnei…

- Consilierul general Ciprian Ciucu, presedinte interimar al PNL Sector 6, a anuntat, marti, ca va concura in partid sa fie desemnat candidat la Primaria Capitalei la alegerile din 2020, unde ii poate intalni pe candidatul PSD (Gabriela Firea) și pe candidatul USR-PLUS (Nicușor Dan sau Vlad Voiculescu).…