- „CLEPTOMANI COMUNIȘTI Vor sa naționalizeze banii din pilonul 2 de pensii. Primul pas a fost sa reduca de la 5,1 la 3,75 procentul de contribuție la pensia privata ( in loc sa creasca la 6%, conform legii ) iar al doilea pas va fi sa modifice legea pensiilor și sa ii determine pe romani sa nu mai contribuie…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a spus marti seara ca salariile bugetarilor si pensiile ar putea fi primite mai devreme in luna aprilie, astfel incat aceste categorii sa aiba disponibilul banesc necesar Sarbatorilor Pascale.

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, sustine ca trebuie modificata legislatia in ceea ce priveste recuperarea prejudiciilor in dosarele penale, iar cei care au de acoperit prejudicii sa aiba aceasta varianta in locul detentiei. "Statul trebuie sa recupereze banii. Nu cred ca a duce oamenii…

