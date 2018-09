Eugen Teodorovici vine cu explicații în SCANDALUL momentului! "In primul rand, cred cu tarie ca fiecarui cetatean trebuie sa-i fie respectat dreptul constitutional de a-i fi ocrotita sanatatea. Totodata, consider ca un sistem de servicii functional este acela care se bazeaza pe principiile echitatii, universalitatii si solidaritatii, nicidecum unul care sa duca la comportamente discriminatorii. In acest sens, declaratia mea a vizat o mai buna administrare a fondurilor in sistemul medical si, implicit, o imbunatatire a serviciilor medicale, nicidecum o adancire a inegalitatii sociale. Consider ca toti romanii, indiferent de veniturile realizate, trebuie sa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

