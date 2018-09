Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, considera ca Uniunea Europeana (UE) are nevoie de un alt model de fundamentare al politicilor europene, in conditiile in care funcția de stabilizare macroeconomică la nivelul uniunii trebuie să aibă în vedere in special interesele statelor afectate de deficit…

- Discuțiile s-au axat pe aprofundarea Uniunii Economice și Monetare din perspectiva programului InvestEU și a instrumentelor privind consolidarea reformelor structurale și stabilizarea macroeconomică, propuse în următorul Cadru Financiar Multianual, dar și pe propunerile pentru impozitarea economiei…

- "Consider de bun augur ca o a doua agentie reconfirma rating-ul si perspectiva stabila a economiei Romaniei. Este o confirmare a faptului ca suntem pe drumul cel bun cu masurile adoptate de Guvern si ca tara noastra ramane atractiva pentru investitorii straini", a afirmat Eugen Teodorovici intr-un…

- Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teorodovici, a afirmat miercuri ca la nivelul Guvernului se face o analiza in ceea ce privește Pilonul II de pensii, pentru ca acesta sa fie imbunatațit, scrie Mediafax.„Pilonul II nu va avea de suferit. A, ca noi la nivel de Guvern facem o analiza și vedem…

- Arhitectii Elena si Ciprian Hilson au construit in comuna suceveana Manastirea Humorului o pensiune cu fonduri de la Uniunea Europeana. Pensiunea a fost ridicata in 2012, in ceva mai mult de sase luni de zile, cu suma de 100.000 de euro, 70% din bani reprezentand finantare europeana.

- Șoseaua de centura a orasului Ungheni a fost data astazi în exploatare. Portiunea de drum are o lungime de 7, 7 km, iar premierul Pavel Filip spune ca astfel de investitii în infrastructura vor continua. “O țara moderna înseamna oameni care au un nivel…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat miercuri ca seful Fiscului, Ionut Misa, trebuie sa lucreze ”foarte, dar foarte mult” pentru a se ridica la nivelul sau de exigenta si nu accepta nicio deviere de la planul de incasari stabilit chiar de Misa anul trecut, cand acesta era ministrul...