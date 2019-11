Eugen Teodorovici: Trebuie făcută o analiză pe scorul pe care îl are astăzi PSD Eugen Teodorovici a declarat duminica seara, la Antena 3, ca trebuie facuta o analiza în PSD pentru a vedea care sunt cauzele care au dus la scorul din prezent al partidului, scrie Mediafax. El a adaugat ca pe partea de economie orice derapaj trebuie sancționat, indiferent ca e facut de președinte sau de catre premier.



&"Sigur ca am facut lucruri bune și asta o spun oamenii când discutam cu ei pe strada. Eu va spun ca atunci când am mers prin țara, când am facut campanie, asta a fost discuția pe care am purtat-o, ca s-au facut lucruri bune și sa nu renunțam la lupta.… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

