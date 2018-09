Stiri pe aceeasi tema

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) cumula la finele primului semestru din 2018 investitii totale, in Romania, de 8,1 miliarde de euro, un numar total de 423 de proiecte si 168 de proiecte in derulare, arata datele publicate pe site-ul institutiei financiare internationale.…

- Fata de trimestrul I din 2017, PIB a inregistrat o crestere cu 4,1% pe serie bruta si 4,2% pe serie ajustata sezonier. In primele trei luni ale acestui an, Produsul Intern Brut al Romaniei a inregistrat o crestere de 0,1%, in termeni reali, fata de trimestrul precedent, pana 226,281 miliarde…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) a anuntat miercuri ca a investit 100 milioane de euro in obligatiuni subordonate emise de Banca Transilvania, in cadrul plasamentului privat de obligatiuni in valoare de 285 milioane euro efectuat de cea de-a doua mare banca din Romania, informeaza…

- Romania va construi doua penitenciare noi printr-un credit contractat de la Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), a declarat, sambata, la Botosani, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, conform agerpres.ro. Potrivit acestuia, imprumutul va fi utilizat atat pentru constructia…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a dezvaluit sambata, la Botoșani, ca Romania va construi doua penitenciare noi, banii necesari investiției fiind obținuți de pe urma unui credit contractat de la Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), potrivit agerpress.ro

- Romania va construi doua penitenciare noi printr-un credit contractat de la Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), a declarat, sambata, la Botosani, ministrul Justitiei, Tudorel Toader. Potrivit acestuia, imprumutul va fi utilizat atat pentru constructia a doua unitati…

- Romania are nevoie ”de un nou model de crestere economica” Arhiva Foto: Wikipedia.org. România are nevoie de un nou model de crestere economica, pentru a putea recupera decalajele fata de tarile dezvoltate - se arata în cel mai recent raport al Bancii Europene pentru Reconstructie…

- Tarile din Europa Centrala, zona baltica (CEB) si Romania au foarte multe firme mici in economie si putine firme mari, comparativ cu situatia din vestul Europei, tendinta care afecteaza si nivelul de productivitate la nivelul acestor piete, arata un studiu realizat de Banca Europeana de Reconstructie…