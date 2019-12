Eugen Teodorovici a declarat ca, in cazul in care Guvernul iși va asuma raspunderea pe Legea bugetului de stat pe anul 2020, atunci PSD va sesiza CCR. Ministrul de Finanțe a adaugat ca partidul nu se teme sa depuna o moțiune de cenzura, daca Executivul are o astfel de acțiune, conform Mediafax. „Categoric, da”, a The post Eugen Teodorovici spune ca PSD ia in calcul sesizarea CCR, daca Guvernul iși asuma raspunderea pe Legea bugetului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .