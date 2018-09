Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a afirmat, referindu-se la Darius Valcov, care a postat pe Facebook fisa medicala a unui protestatar din Piata Victoriei, ca legea trebuie aplicata indiferent cine o incalca. "Noi tot timpul comentam in afara zonei respective. Si de la comentariu la comentariu…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a afirmat, referindu-se la Darius Valcov, care a postat pe Facebook fisa medicala a unui protestatar din Piata Victoriei, ca legea trebuie aplicata indiferent cine o incalca, scrie Agerpres."Noi tot timpul comentam in afara zonei respective. Si de la…

- Fiscul se va muta in fostul sediu al Antenelor din Baneasa pana la sfarșitul acestui an. Imobilul se afla acum in proprietatea statului, a explicat Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice, la TVR1. Teodorovici a explicat de ce a luat aceasta decizie. „Fostul sediu al Antenelor va fi valorificat…

- ECONOMICA.NET a incercat sa afle chiar de la ministrul Teodorovici care este motivul acestui obicei, insa nu a primit nicio reactie. Semnatura cu cerneala verde este o traditie intr-o singura institutie din lume. Sefii Serviciului secret britanic – MI6 semneaza si azi corespondenta cu cerneala verde,…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a vorbit, vineri, despre procedurile pe care statul le va face pentru a recupera sumele incasate drept chirie, in urma unui imobil pe care președintele Klaus Iohannis la pierdut in instanța. Teodorovici a spus ca statul are de recuperat 2.6 milioane de lei. „Nu…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a declarat joi ca ideea unei amnistii fiscale este „foarte buna” și poate fi luata „in calcul” de ministerul pe care il conduce. „Ideea aceasta strecurata in discursul domului președinte, de posibila amnistie, chiar ii multumesc, este o idee foarte buna pe…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, sambata, referindu-se la informatiile conform carora Guvernul renunta la proiectul cu Banca Mondiala pentru autostrada Comarnic - Brasov, ca intr-un proiect nu e importanta sursa de finantare, este important sa faci acel proiect si ca Ministerul…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, sambata, referindu-se la informatiile conform carora Guvernul renunta la proiectul cu Banca Mondiala pentru autostrada Comarnic - Brasov, ca intr-un proiect nu e importanta sursa de finantare, este important sa faci acel proiect si ca Ministerul Transporturilor…