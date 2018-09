Stiri pe aceeasi tema

- „Nu va taia nimeni Pilonul II (sistemul de pensii administrat privat - n.red.), nu il va bloca. Chiar va fi o surpriza placuta fata de Pilonul II de pensii, pana la finalul acestui an", a declarat Teodorovici, la o emisiune de la Digi24. Surpriza sau modificarea a fost decisa in baza analizei anuntate…

- Pilonul II de pensii nu va fi taiat, suspendat sau eliminat ci, din contra, pana la final de an ar putea fi "o surpriza placuta", pe acest pilon de pensii, a declarat miercuri, la Digi 24, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici."Nu va taia nimeni din Pilonul II, nu va suspenda, nu va bloca,…

- Ministrul finanțelor publice, Eugen Teodorovici, a anunțat miercuri seara, într-o emisiune la Digi24, ca pâna la finalul acestui an va fi anunțata o surpriza placuta în ceea ce privește Pilonul II de pensii.

- Ministrul Finantelor, Eugen Orlando Teodorovici, a afirmat miercuri seara ca in sedinta de Guvern de joi va fi luata in discutie o modificare legislativa privind legea insolventei si care prevede ca orice creditor care s-a inscris la masa credala sa

- Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teorodovici, a afirmat miercuri ca la nivelul Guvernului se face o analiza in ceea ce privește Pilonul II de pensii, pentru ca acesta sa fie imbunatațit, scrie Mediafax.„Pilonul II nu va avea de suferit. A, ca noi la nivel de Guvern facem o analiza și vedem…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a precizat miercuri ca exista suficienti bani pentru pensii si salarii, dupa ce presedintele Klaus Iohannis a spus ca Guvernul „de fapt nu are bani”. Teodorovici a mentionat ca o astfel de problema, daca ar fi adevarata, nu s-ar discuta public.

- Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor, a declarat intr-un interviu la DC News ca nu sustine impunerea unui salariu minim in sectorul privat. In sectorul bugetar, este altceva. Olguta Vasilescu, ministrul Muncii, spune ca Eugen Teodorovici a vorbit in nume personal si ca PSD nu sustine asa ceva.…

- Ministrul Finantelor a declarat, joi, ca a cerut ANAF-ului sa dovedeasca daca a cerut catre Cartea Funciara ca imobilul din Sibiu care a apartinut presedintelui sa intre in administrarea statului. Seful ANAF spune ca nu a primit de la minister un titlu in baza caruia sa faca executarea.