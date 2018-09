Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, afirma ca va merge marti in Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) cu o varianta modificata a rectificarii bugetare. De asemenea, la Serviciul Roman de Informatii ramane taierea de 113 milioane lei. „Este o intarziere nejustificata si sper sa reglam…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, transmite ca va merge marti in Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) cu o varianta modificata a rectificarii bugetare, prin care unele servicii vor avea alocari in plus, dar in ceea ce priveste Administratia Prezidentiala, bugetul ramane taiat.

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, afirma ca va merge marti in Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) cu o varianta modificata a rectificarii bugetare, in sensul ca Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Paza si Protectie si Serviciul de Telecomunicatii Speciale vor avea…

- Pe rectificarea bugetara nu sunt argumente legale si nici de alta natura pentru care sa nu fie convocat Consiliul Suprem de Aparare a Tarii cat mai repede, a declarat, vineri, ministrul Finantelor Publice,...

- Surse guvernamentale au declarat, pentru STIRIPESURSE.RO, ca premierul Viorica Dancila nu a semnat cererea de convocare in regim de urgența a CSAT, trimisa de Guvern președintelui.Prim-ministrul este vicepreședintele Consiliului Suprem de Aparare a Țarii. Sursele menționate au precizat…

- Guvernul dispune de instrumentele si de institutiile abilitate pentru a gestiona intregul proces de includere a „Peisajului cultural minier de la Rosia Montana" in Lista Patrimoniului Mondial UNESCO, Consiliul Suprem de Aparare a Tarii...

- Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ), Cristina Tarcea, a anuntat, in plenul Consiliului Superior al Magistraturii, ca va sesiza Consiliul Suprem de Aparare a Tarii si Inspectia Judiciara, dupa afirmatiile aparute cu privire la vizitele sale in vilele apartinand SRI.Cristina ...

- Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ), Cristina Tarcea, a anuntat joi, in plenul Consiliului Superior al Magistraturii, ca va sesiza Consiliul Suprem de Aparare a Tarii si Inspectia Judiciara, in urma afirmatiilor aparute in spatiul public cu privire la vizitele pe care le-ar fi facut…