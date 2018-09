Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat miercuri, la Guvern, ca a fost desemnat impreuna cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sa participe joi la sedinta convocata de presedintele Klaus...

- UPDATE Guvernul a adoptat, in ciuda opozitiei lui Klaus Iohannis, proiectul rectificarii bugetare, deoarece, spune premierul, Executivul și-a indeplinit obligația de a cere aviz de la CSAT. "Soluţia aleasă de Guvern este să meargă mai departe cu adoptarea rectificării…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a anunțat ca Guvernul a adoptat rectficarea bugetara, in lipsa unui aviz CSAT. De asemenea, el a explicat ca deși Iohannis a invitat-o pe Viorica Dancila la Cotroceni, premierul este plecat in Spania și a delegat doi miniștri pentru a merge la intalnirea cu…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat, miercuri, ca Guvernul a adoptat rectificarea bugetara. Teodorovici a mai spus ca, avand in vedere ca premierul Viorica Dancila se va afla joi in vizita in Spania, la intalnirea de la Cotroceni cu presedintele Klaus Iohannis vor merge el si ministrul…

- Antena 3 a prezentat, marti, un raspuns de la ANAF, potrivit caruia președintele Klaus Iohannis nu are nicio datorie catre bugetul de stat, informația fiind confirmata de ministrul Finanțelor Publice. Eugen Teodorovici precizeaza ca Ministerul Justitiei nu a raspuns la cererea Ministerului Finantelor…

- ”Cu siguranța. Intre PNL și președintele Romaniei exista o relație foarte buna, o relație de colaborare. Este normal sa ne vedem, sa discutam (...) A fost o discuție normala pentru ca PNL a decis susținerea lui Klaus Iohannis pentru al doilea mandat. Era o discuție necesara, mai ales in contextul…

- Amnistia fiscala despre care vorbesc tot mai des in ultima vreme Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor, și Darius Valcov, consilier al premierului Viorica Dancila, ar duce la o iertare de datorii de 100 de miliarde de lei , cu efecte pozitive in economie, insa da un imbold și mai mare romanilor corecți,…

- Motivul pentru care Klaus Iohannis a chemat-o pe Viorica Dancila la discuții nu este cunoscut, insa de cateva zile, in spațiul public, circula informația ca Guvernul, la cererea liderului PSD Liviu Dragnea, ar intenționa sa dea o ordonanța de urgența pe grațiere și amnistie. Șeful statului ar fi singurul…