- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa la Bistrita, ca se lucreaza la o posibila amnistie fiscala, despre care se va discuta, zilele urmatoare, la nivelul coalitiei de guvernare si al guvernului. "Amnistia fiscala este un subiect…

- Teodorovici anunța ca Guvernul are in lucru o amnistie fiscala. Ministrul Finanțelor Publice a precizat ca acest subiect va fi analizat in cadrul ministerului și al Guvernului, pentru a se vedea daca o astfel de masura poate fi aplicata și care vor fi efectele. El a precizat ca amnistia nu are prag,…

- Discutia cu mediul economic privind modificarile aduse Codului Fiscal si Codului de Procedura Fiscala, ce vor viza doar simplificari, va fi finalizata in aceasta toamna, pentru ca in iarna acestea sa fie adoptate si in ianuarie 2019 discutia pe cele doua coduri sa fie inchisa, potrivit ministrului de…

- Eugen Teodorovici anuntanoi schimbari la codurile fiscale. "O sa lansam saptamana aceasta scrisori catre cei implicati in discutiile pe Codul Fiscal si Codul de Procedura Fiscala. Atatea modificari avute, este normal sa le punem intr-un singur loc. Daca nu faci asta, iei articol cu articol, Codul…

- Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, a susținut miercuri o declarație de presa la Palatul Victoria pentru a aduce mai multe lamuriri pe tema achiziilor publice. Acesta a prezentat masurile pe care Executivul le va lua in ședința de joi, precizand ca in Romania contestațiile sunt un "sport…

- Modificarea Codului fiscal si al celui de procedura fiscala se va finaliza pana la la sfarsitul acestui an, printr-un demers ''corect si logic'', fara initiative ''populiste'', pentru a crea predictibilitate, a declarat vineri, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici.…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a anuntat ca de 1 Mai va fi pe litoral pentru a veghea ca ANAF sa-si desfasoare actiunile de verificare fara perturbarea activitatilor economice. "Am discutat şi cu domnii de la Antifraudă şi planul domniilor lor este acela de a fi prezenţi…