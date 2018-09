Stiri pe aceeasi tema

- Romania are un deficit de forta de munca de un milion de persoane, iar prima masura care trebuie luata este eliminarea prevederii care obliga patronii sa plateasca angajatii din afara tarii la salariul mediu pe economie, considera ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. "Cel puţin un milion de…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, saluta intrarea in vigoare, la 1 august 2018, a Deciziei (UE) 934/2018 a Consiliului privind punerea in aplicare a dispozițiilor ramase ale acquis-ului Schengen referitoare la Sistemul de Informații Schengen in Bulgaria și in Romania.…

- Romania susține propunerea de directiva prin care sa fie posibila reducerea cotelor de TVA pentru publicațiile electronice, iar acest aspect ar putea fi rediscutat la o urmatoare reuniune a Consiliului pentru Afaceri Economice și Financiare al Uniunii Europene (ECOFIN), se arata intr-un comunicat de…

- Bucuresti, 9 iul /Agerpres/ - Statul roman "in niciun caz" nu ar trebui sa renunte la taxa suplimentara pe care a impus-o prin ordonanta de urgenta, in 2013, companiilor care au contracte de concesiune, a declarat luni deputatul independent Nicusor Dan, care a mai afirmat ca aceasta taxa "nu are nimic…

- Presedintia austriaca a Consiliului UE prioritizeaza rolul protector al Uniunii Europene, a declarat, luni, ambasadorul Austriei la Bucuresti, Isabel Rauscher. Ea a participat, alaturi de ministrul roman de Externe, Teodor Melescanu, la conferinta de lansare a presedintiei austriece, la sediul Reprezentantei…

- Romania este vazuta ca Silicon Valley a Uniunii Europene, iar companiile romanesti pot gasi colaboratori de incredere pe piata chineza, a declarat, luni, la Bucuresti, Chu Lianyn, consilier in cadrul Consiliului de Promovare a Comertului International din regiunea chineza Quingdao. Oficialul a participat…

- Romania a preluat vineri, pentru un an, presedintia Consiliului Guvernatorilor Bancii Europene pentru Investitii (BEI), iar ministrul Finantelor de la Bucuresti, Eugen Teodorovici, in calitatea sa de guvernator al Romaniei la BEI, a fost numit presedintele Consiliului Guvernatorilor.