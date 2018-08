Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Prezidentiala a anuntat ca secretariatul Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) face demersurile necesare pentru obtinerea acordului individual al membrilor CSAT pentru emiterea unei hotarari privind propunerile de rectificare a bugetului de stat pentru 2018 al institutiilor cu atributii…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a declarat marți ca, in mod normal, rectificarea bugetara va fi votata saptamana viitoare in Guvern, indiferent daca masura va primi avizul Consiliului Suprem de Aparare a Țarii - CSAT.Avizul de la CSAT este in curs de a fi obținut, urmand sa fie obținut…

- Avizul de la CSAT este in curs de a fi obtinut, urmand sa fie obtinut printr-o procedura scrisa, iar, daca nu va fi trimis, Executivul va trimite o solicitare. Ministrul Finantelor sustine ca nu poate exista un blocaj in adoptarea rectificarea bugetarii, in cazul in care nu va exista un consens in CSAT.…

- Premierul Viorica Dancila i-a convocat intr-o sedinta de urgenta pe vicepremieri si ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, pentru a discuta despre rectificarea bugetara, potrivit unor surse politice. De la 13.00 urmeaza sa fie o sedinta de Guvern, cel mai probabil ultima inainte ca Dancila sa intre…

- In urmatoarea sedinta a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT), care ar putea avea loc in august, va fi luata in discutie si cererea de mentinere a protectiei Serviciului de Paza si Protectie (SPP) facuta de fosta sefa DNA, Codruta Kovesi, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse guvernamentale.

- Legea privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a retelelor si sistemelor informatice a fost declarata neconstitutionala in ansamblul ei de catre Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) deoarece Guvernul nu a solicitat avizul Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT), se arata…

