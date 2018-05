Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat miercuri, la Guvern, ca presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, ar trebui sa-si exprime mai intai pozitia fata de „ce se intampla azi in Justitie” si abia apoi sa vorbeasca despre politicile economice ale Guvernului si sa intrebe daca sunt bani.…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat miercuri, la Guvern, ca presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, ar trebui sa-si exprime mai intai pozitia fata de „ce se intampla azi in Justitie” si abia apoi sa vorbeasca despre politicile economice ale Guvernului si sa intrebe daca sunt bani.

- „Contribuabilii trebuie sa stie astazi ca nu se suspenda nimic. Va cunoaste fiecare in parte la ce concluzii s-a ajuns. Spre final de iunie sau inceput de iulie va fi momentul in care vom iesi cu un proiect concret, cu un concept nou", a spus Eugen Teodorovici, potrivit Mediafax. Ministrul…

- Premierul Viorica Dancila se va intalni astazi, al Guvern, cu guvernatorul BNR Mugur Isarescu, a anuntat ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, potrivit caruia se va discuta despre inflatie si ROBOR, transmite News.ro . “Dupa intalnirea dintre doamna prim-ministru si domnul guvernator al BNR lumea…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, duminca, faptul ca proiectul care stabileste ca românii din strainatate sa justifice sumele de peste 1.000 euro trimise în tara face parte din transpunerea unei prevederi europene, dar ca România nu ar trebui sa se grabeasca…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, sustine ca proiectul care stabileste ca romanii din strainatate sa justifice sumele de peste 1.000 euro trimise in tara face parte din transpunerea unei prevederi europene, dar ca Romania nu ar trebui sa se grabeasca sa o transpuna. Afirmatia vine in…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat ca proiectul care stabileste ca romanii din strainatate sa justifice sumele de peste 1.000 euro trimise in tara face parte din transpunerea unei prevederi europene, dar ca Romania nu ar trebui sa se grabeasca sa o transpuna. Afirmatia vine in contextul…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat miercuri ca in scurt timp, in cursul lunii aprilie, Guvernul va arata cum va mentine deficitul bugetar in tinta de 3%, dupa ce raportul de tara al Comisiei Europene a atentionat asupra mai multor riscuri fiscal-bugetare.Citeste si: Fost colonel…