Eugen Teodorovici, premierul României? „E și mai grav” Așadar, intrebat daca vrea sa devina premierul Romaniei, Eugen Teodorovici a raspuns astfel: "Ca om politic, e normal sa aspiri la poziții cat mai inalte. Este normal. Daca faci altfel, ești ipocrit. Cum poți sa spui ca politician ca tu stai aici, ca e bine aici? Daca tot ai intrat in politica, ai intrat ca sa ce? Sa faci bani? Nu, sa faci bine pentru țara”. „Daca e un politician care spune altceva, atunci este ipocrit. Daca nu este ipocrit, e și mai grav: inseamna ca acea poziție este mulțumitoare și ii aduce avantaje. Lupta in politica trebuie sa fie pentru acest lucru: sa faci bine… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

