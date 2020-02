Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PSD Eugen Teodorovici, fost ministru de Finanțe, i-a reproșat ministrului liberal propus la Finanțe, Florin Cițu, la audierea de luni din comisiile parlamentare, ca in timp ce Bratienii au scos bani din propriul buzunar pentru popor, acum PNL face pe dos și 'vindeți ce are Romania'. Teodorovici…

- Marcel Vela a declarat,marți,ca Guvernul a adoptat OUG care prevede reintregirea stocurilor de urgența medicala,precum și unele masuri de instituire a carantinei in caz de epidemii. Ministrul Sanatații spune ca ONAT,din cadrul Ministerului de Finanțe realizeaza acordurile cadru pentru aceste stocuri.Citește…

- Fostul ministru de Finanțe, Eugen Teodorovici, susține ca prin masurile luate de actualul ministru al Finanțelor, Florin Cițu, Romania va avea dezechilibre economice majoe și o situație economica extrem de dificila.Citește și: SURSE - Ce ascunde decizia CCR pe Codul Administrativ: Guvernul…

- Senatorul PSD Eugen Teodorovici afirma ca isi doreste un proiect politic nou, in care nici stanga, nici dreapta "sa nu mai nege" realitatea economica si sociala "exclusiv in functie de interesul politic imediat" si care sa puna, in centrul sau, romanii si Romania, "dincolo de interesele partinice".…

- Proiectele de lege de abrogare a pensiilor speciale urmeaza sa intre, marti, in dezbaterea comisiei de munca din Camera Deputatilor, desi initial presedintele comisiei, Adrian Solomon, de la PSD, afirmase in urma cu o saptamana ca discutiile vor fi reluate dupa vacanta de iarna. Intre timp, PSD a decis,…

- Senatorii au adoptat, luni, moțiunea simpla depusa de PSD la adresa ministrului de Finanțe, Florin Cițu. Moțiunea simpla a trecut cu 59 de voturi „pentru”, 56 de voturi „impotriva” și doua abțineri. Votul a fost unul secret, electronic.Eugen Teodorovici a oferit prima reacție, luni seara,…

- Senatul a adoptat tacit, în ședința de marți a plenului, proiectul lui Eugen Teodorovici care prevede pedeapsa cu închisoarea de la 1 la 6 ani pentru cei care nu vireaza la timp contribuțiile care sunt reținute din salarii, pensii, asigurari sociale de sanatate, drepturi de autor și alte…

- "Nu poți sa fi mulțumit de ce s-a intamplat la PSD. Pot sa spun ca sunt dezamagit, dar nu luați vis a vis de scor neaparat. Am sa spun in urmatoarele zile (intrebat fața de cine e dezamagit – n.r.). O dezamagire pe care o am și am sa o spun in mod public. Știți ca spunea la un moment dat in Parlament,…