Eugen Teodorovici: Pentru titlurile de stat din programul Tezaur, plafonul este de 4 miliarde lei

Ministrul a precizat ca ministerul are in vedere emiterea unui volum de titluri de stat pe piata interna de 48-50 miliarde lei in acest an.

"In perioada 1 ianuarie – 19 iunie, ministerul a atras de pe piata interna suma de 18,6 miliarde lei, 38,8% din programul indicativ de emisiuni de titluri de state emise pe piata interna", a spus Teodorovici, potrivit news.ro.

El a spus ca randamentele titlurilor de stat emise de Ministerul Finantelor se situau, in 19 iunie, intre 2,8% si 5,5% pentru maturitati cuprinse intre 6 luni si 13 ani. Totodata, datoria publica a Romaniei era de 35,1%…