- Toate punctele vamale vor fi reabilitate si modernizate pana la sfarsitul acestui an, astfel incat sa nu mai intre in tara niciun produs fara a fi scanat, a declarat vineri, la Suceava, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. ”E un obiectiv foarte ambitios, dar care se va realiza. Toate punctele…

- Vesti excelente din partea autoritatilor locale din Maracineni. Au fost obtinute doua proiecte, in valoare totala de 2 milioane de euro, iar toti banii vor fi investiti in asfalt. Tot ce inseamna drumuri principale, drumuri secundare si ulite vor fi asfaltate pana la finalul anului. “Vom asfalta absolut…

- Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, a declarat recent ca romanii pot opta intre Pilonul 1 si Pilonul 2 de pensii, precizand ca la nivelul Guvernului va fi o discutie pe aceasta tema.Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a dat asigurari ca statul poate gestiona intr-un mod eficient…

- Europarlamentarul PSD, Emilian Pavel, susține ca Uniunea Europeana inseamna foarte mult pentru Romania și mai ales pentru tinerii romani. El susține in cadrul unui interviu pentru STIRIPESURSE.RO ca exista o anumita dezamagire reala la nivel european, dar susține ca ea ar fi mai mult o dezamagire…

- Ministrul de Finante nu este fanul bagarii dupa gratii a coruptilor care s-au infruptat din banii publici. Prefera sa-i lase in libertate dar cu conditia restituirii pagubelor pana la ultimul ban. Eugen Teodorovici nu rezoneaza cu sefa DNA, care a reclamat, la bilantul prezentat miercuri, ”refuzul”…

- Chiar daca se aflata dincolo de Ocean, unde s-a stabilit in urma cu ani buni, Monica a aflat de tragedia abatuta asupra familiei Anastasiei Cecati, tanara actita si model ucisa de partenerul de viata. Intr-un scurt mesaj postat in dreptul ultimei imagini pe care Anastasia o publicase pe Instagram, romanca…

- Facand referire la Legea pensiilor, prim-ministrul Viorica Dancila a precizat ca proiectul este inca in lucru, dar ca pana la finele anului ar trebui sa treaca de Legislativ. “Legea pensiilor trebuie adoptata in Parlament pana la sfarsitul acestui an, bineinteles ca va fi lasata in dezbatere publica,…