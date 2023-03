Eugen Orlando Teodorovici dezvaluie ce crede el despre femei, dar și despre barbați, in ultimul podcast PUTEREA CUVANTULUI, realizat impreuna cu Otilia Caloian. Teodorovici ne spune și ce șanse ar avea Maia Sandu și Laura Codruța Koveși, in cazul in care s-ar inscrie in cursa pentru președinția Romaniei. “Sper sa traim vremuri din ce in ce mai frumoase. Poate ar trebui sa fim și puțin mai pragmatici și sa ințelegem ca tot ce speram ne simte vii, dar speranța nu este mereu suficienta. Sunt din ce in ce mai puțin barbați. Oare mai avem chiar așa mulți barbați in țara asta? Lumea așteapta sa se intample…