Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul finantelor publice, Eugen Teodorovici, a declarat ca Romania este interesata sa obtina statutul de piata emergenta pentru piata de capital de la Bucuresti, in cadrul reuniunii informale a Consiliului pentru Afaceri Economice si Financiare al Uniunii Europene (ECOFIN).

- Orice noi sanctiuni ale Uniunii Europene impotriva Rusiei in cazul Skripal trebuie adoptate de guvernele statelor membre, a transmis joi Comisia Europeana, potrivit Reuters. Desi UE isi reinnoieste sanctiunile asupra Rusiei in legatura cu sprijinul Kremlinului pentru rebelii din Ucraina,…

- Marea Britanie trebuie sa puna presiune pe membrii Uniunii Europene pentru a incerca sa obtina un acord privind Brexitul, discutiile in acest sens intrand „intr-o faza cruciala”, conform prim-ministrului britanic Theresa May, scrie Reuters. Purtatorul de cuvant al lui May a declarat reporterilor ca,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, va participa, joi si vineri, la Viena, la reuniunea informala (Gymnich) a ministrilor Afacerilor Externe din statele membre ale Uniunii Europene, potrivit Agerpres. Reuniunea este gazduita de Presedintia austriaca a Consiliului UE, informeaza…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, va participa, joi si vineri, la Viena, la reuniunea informala (Gymnich) a ministrilor Afacerilor Externe din statele membre ale Uniunii Europene. Reuniunea este gazduita de Presedintia austriaca a Consiliului UE, informeaza un comunicat al…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, saluta intrarea in vigoare, la 1 august 2018, a Deciziei (UE) 934/2018 a Consiliului privind punerea in aplicare a dispozițiilor ramase ale acquis-ului Schengen referitoare la Sistemul de Informații Schengen in Bulgaria și in Romania.…

- Uniunea Europeana trebuie sa fie capabila sa ofere prosperitate in toata Europa, in toate statele membre, in toate zonele, a declarat ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, joi, la Universitatea Ovidius din Constanta, in deschiderea reuniunii cu tema "Conectivitate, competitivitate,…

- Persoanele care acorda ajutor migrantilor din motive umanitare nu ar trebui sa faca obiectul unor sanctiuni penale, se arata intr-o rezolutie fara caracter legislativ adoptata joi de Parlamentul European, relateaza AFP, conform agerpres. "Statele membre trebuie sa se asigure ca ajutorul umanitar…