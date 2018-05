Stiri pe aceeasi tema

- Eugen Teodorovici a declarat in aceasta seara la Antena 3 ca nu sunt probleme in privinta platii pensiilor si salariilor pentru ca sunt bani pana la sfarsitul anului. Totodata, ministrul a declarat ca pensiile se vor mari cu 10 de la 1 iulie. Sunt bani si vor fi pana la final de an pentru pensii si…

- Pensiile se vor mari cu 10% de la 1 iulie si nu vor fi probleme in privinta platii pensiilor si salariilor, a dat asigurari, joi, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, informeaza AGERPRES . “Sunt bani si vor fi pana la final de an pentru pensii si salarii. Noi ne uitam foarte atent pe fiecare…

- Eugen Teodorovici a adresat o replica foarte dura la adresa Președintelui. Ministrul de Finanțe a declarat ca nu va raspunde la nicio intrebare adresata de Klaus Iohannis pana acesta nu lamurește probelmele din Justiție. ”Am cautat in Constituția Romaniei care sunt atribuțiile Romaniei, daca…

- Teodorovici ii raspunde lui Iohannis: ”Nu avem probleme și nici ingrijorari in privința sumelor pentru salarii și pensii, in 2018”, a spus ministrul de Finanțe, miercuri, la Senat. ”Domnul președinte, atunci cand a promulgat bugetul de stat, a avut acolo toate sumele pentru intregul an, cu salariile…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a raspuns criticilor aduse de președintele Romaniei. Klaus Iohannis a criticat Legea salarizarii, spunand ca nu reprezinta o reforma. „Bineințeles ca deciziile sunt dictate de la partid, pentru ca este un partid care a caștigat guvernarea…

- Investitorii straini critica din nou transferul contributiiilor de la angajat la angajator, afirmand ca genereaza incertitudine. Mai mult, acestia nu inteleg de ce procesul de adoptare a ordonantei de urgenta care reglementeaza transferul contributiilor nu este finalizat nici pana acum. "In…

- A fost scandal cu salariile bugetarilor in ultimele zile! Ministerul de Finante, condus de Eugen Teodorovici, a publicat un Ordin in Monitorul Oficial in care sunt enumerate institutiile publice care vor primi bani de salarii inainte de Paste. Potrivit deciziei semnate de Teodorovici, vor primi bani…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, marti, ca salariile bugetarilor vor fi virate saptamana aceasta, dar pensiile nu, deoarece va fi o perioada foarte mare pana cand se va incasa urmatoarea pensie. ”Salariile vor intra saptamana aceasta, inainte de Paste, pensiile nu si am sa explic de ce.…