- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat sambata, la Neptun, ca nu exista o intentie a Bancii Nationale de a limita in vreun fel creditarea si a anuntat ca va exista o analiza pentru a se ajunge la cea mai buna varianta pentru masuri sustenabile economic.

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a afirmat, luni, la Ploiesti, ca sustine scoaterea din lege a unei prevederi conform careia angajatii care vin din din alte tari sa munceasca in Romania trebuie sa primeasca cel putin salariul mediu pe economie, acesta sustinand ca, dupa ce Guvernul…

- Pilonul II de pensii din Romania merge bine si nu exista niciun motiv pentru reformarea acestuia, a declarat, miercuri, Tatiana Proskuryakova, manager de tara pentru Romania si Ungaria al Bancii Mondiale, intr-o intalnire cu presa la Bucuresti. "Credem că Pilonul II de pensii merge bine, iar opinia…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat ca va purta discutii cu administratorii de pensii, care vor fi parte a concluziilor unei analize finale ce va avea loc in vara acestui an pe marginea Pilonului II de pensii. El a adaugat ca va exista o analiza si nu un proiect de lege in privinta Pilonului…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat miercuri ca in intalnirea de la Guvern, de joi, cu conducerea Bancii Nationale a Romaniei (BNR), se va discuta si de inflatie, si de ROBOR, tinand insa sa precizeze ca medierea propusa de Presedintie pe aceste teme „nu se justifica”. …

- Sase localitati din tara noastra sunt in insolventa, iar Ministerul Finantelor nu a alocat nici un ban din cotele defalcate ca sa le scoata din aceasta situatie, sustine deputatul PNL Romeo Nicoara, intr-o solicitare catre ministrul finantelor Eugen Teodorovici.Citeste si: Revocarea lui Kovesi…

- Consumul ramane inca principalul vector al cresterii economice, dar lucrurile se vor schimba: investitiile vor fi de mai mare anvergura, cel putin investitiile publice vor creste substantial, spune Eugen Teodorovici ministrul finantelor. “Consumul reprezinta inca principalul element de crestere…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a anunțat ca ii va pune lui Ionuț Mișa, proaspat numit in funcția de șef al Fiscului , un contract de performanța. Potrivit informațiilor Libertatea, Mișa va trebui sa implementeze ”tot ce a promis ca ministru al Finanțelor”. Mișa a fost ministru al Finanțelor…