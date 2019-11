Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila ar putea fi executata in ședința CEX a PSD, daca nu iși va da demisia! Șefa PSD a ajuns la sediul central al partidului, acolo unde s-au strans toți liderii. Dancila le-a spus jurnaliștilor ca va face declarații dupa ședința.Mai multe surse din PSD au transmis ca Marcel Ciolacu…

- In timpul diminetii, Marcel Ciolacu care vizeaza sefia interimara a PSD, s-a intalnit cu mai multi lideri ai partidului, in biroul sau de la Camera Deputatilor. Planul lor: echipa colectiva de conducere si congres in decembrie sau ianuarie. Niculae Badalau, Catalin Radulescu, Codrin Stefanescu si Eugen…

- Viorica Dancila si toti vicepresedintii PSD vor demisiona azi din conducerea partidului, in sedinta CEx. Potrivit surselor „Adevarul“, doar doi lideri tin de functie: presedintele executiv Eugen Teodorovici si secretarul general Mihai Fifor. Ciolacu i-a amenintat cu suspendarea.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, duminica seara, ca prim-ministrul demis Viorica Dancila, candidat al PSD pentru alegerile prezidentiale, a avut o campanie electorala buna si a subliniat ca toti social-democratii s-au implicat in mod onest in sustinerea ei. "Membrii si simpatizantii…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a anunțat, vineri, ca daca anul viitor nu incep lucrarile la spitalele regionale din Constanța și Craiova iși va da demisia, fara sa precizeze din ce funcție va pleca.Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a spus, intr-o conferinta de presa, ca isi…

- Dana Varga, consilierul premierul Viorica Dancila pe 'problematica roma', anunța astazi pe Facebook ca și-a depus demisia din ALDE, partidul condus de Tariceanu.„Dupa 13 ani de implicare politica alaturi de domnul Calin Popescu Tariceanu și familia liberala, ani in care am muncit in toate…

- "Renuntarea, in general, echivaleaza cu acceptarea neputintei, dar este o optiune individuala. Insa renuntarea la o demnitate publica obtinuta in baza unui vot de incredere echivaleaza cu un act de lasitate. Nu poti renunta la guvernare pentru un targ sau un calcul politic ieftin. Guvernarea nu este…