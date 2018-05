Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat, la inceputul sedintei de Guvern de joi, ca modificarea legilor achizitiilor publice va duce la reducerea birocratiei si a termenelor, o problema ridicata pana acum. Premierul a facut si o greseala, spunand ca ordonanta reduce "democratia”,dupa care s-a corectat.…

- "Aseara domnul ministru Eugen Teodorovici a prezentat pe larg in ce constau modificarile pachetului de legi pe ahizitiile publice (...) Putem spune pe scurt ca reducem democratia (sic!), reducem birocratia si reducem termenele", a spus premierul Viorica Dancila, la inceputul sedintei de Guvern.

- Guvernul ar urma sa modifice, in sedinta de joi, Legea achizitiilor publice. Premierul Viorica Dancila a anuntat, luni, ca proiectul va scurta termenele in care sunt solutionate contestatiile la licitatiile pe fondurile europene, amintește Agerpres. Totodata, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici,…

- Senatul a adoptat, miercuri, in unanimitate, un proiect de lege pentru aprobarea ordonantei de urgenta 18/2018 care introduce Declaratia unica. Legea merge acum la Camera Deputatilor, care este for decizional. Ordonanta de urgenta privind Declaratia unica a fost adoptata de Guvern…

- Decizia de a nu acorda drepturile salariale inaintea Pastelui a produs o dezamagire extrem de mare in randul agajatilor sistemului institutional al Ministerului Muncii, avand in vedere faptul ca, in mod traditional, Sarbatoarea Pastelui implica pentru toate familiile de romani cheltuieli suplimentare. …

- O ordonanta de urgenta cu mai multe modificari ale Codului fiscal, printre care posibilitatea ca firmele sa opteze pentru impozitul pe profit sau cifra de afaceri daca se incadreaza sub plafonul de un milion de euro, va fi discutata in sedinta de guvern de joi, a anuntat ministrul Finantelor, Eugen…

- „Nu știu cum ar trebui sa arate ca nu-s specialist in achiziții publice, dar ceea ce va pot spune: in aceasta luna, prin ordonanța de urgența, vom veni cu o Lege a achizițiilor publice. Nu intram in detalii pentru aș spune lucruri pe care nu el știu și apar in ordonanța și nu aș vrea sa va dezinformez”,…

- Autoritatile si institutiile publice vor putea cumpara autoturisme ecologice la un pret maxim de 35.000 de euro, aproape dublu fata de plafonul stabilit initial, care era 18.000 de euro, potrivit unei ordonante de urgenta aprobata de Guvern, publicata vineri in Monitorul Oficial. ”Autoritatile…