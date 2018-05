Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat miercuri ca nu exista discutii - la nivel de guvern sau de coalitie - cu privire la cresterea taxelor sau a impozitelor, mentionand ca nici pentru anul viitor nu se ia in calcul o astfel de masura. "Asa ceva nu exista in discutii…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a spus, miercuri, ca nu vede niciun fel de probleme ca Darius Valcov, consilier al premierului, condamnat in prima instanta pentru coruptie, sa faca parte din delegatia care va merge vineri la Palatul Cotroceni pentru a discuta despre relatia BNR-Executiv.

- "Cred ca nu este nevoie de o mediere. Avem un Guvern, avem o relatie institutionala cu Banca Nationala a Romaniei, am spus si cu alte ocazii ca, in calitate de ministru al Finantelor, am avut discutii cu domnul guvernator (al BNR - n.r.), asa ca nu cred ca este nevoie sa avem o astfel de mediere…

- Sunt tensiuni in Guvern, de data aceasta manifestandu-se chiar intre ministri! Persoanele fizice nu pot produce momentan energie electrica, intrucat Ministerul Finantelor nu stie cum sa impoziteze aceasta activitate, iar situatia este "efectiv ridicola", a declarat, miercuri, ministrul Energiei,…

- Scriitorii, jurnaliștii, artiștii, graficienii și toți cei care sunt platiți pe drepturi de autor (DDA) vor avea posibilitatea de a opta daca mai platesc contribuții sociale, acestea urmand sa devina facultative, potrivit proiectului prin care Ministerul Finanțelor vrea sa introduca formularul care…

- Autoritatile vor definitiva structura noii banci pentru dezvoltare in acest an fiind, de fapt, o banca de promovare, a declarat miercuri Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, la Palatul Parlamentului. 'Este un concept mai vechi, banca de promovare, cum este cunoscuta la nivel european.…

- "Si in trecut am avut o relatie buna cu Banca Nationala. Discutii trebuie sa existe si schimbul de informatii de o parte si de alta trebuie sa existe. Eu chiar vreau sa am o discutie, in perioada urmatoare, la nivelul Bancii Nationale, cu toti colegii din Banca Nationala, pentru a vedea care este…

